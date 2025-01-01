FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 80 см

Арт. DAN-3997

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EG.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.