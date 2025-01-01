images
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 80 см

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 80 см

FST
Артикул: NVF-5806

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 80 см.

Описание

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 80 см

Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Арт. NVF-5317
Savage (41-12) Blue Mist фон бумажный 2,7x11 м голубой туман
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

8 490 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Арт. NVF-8858
Fotokvant CAP-62-Canon крышка для объектива 62 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant CAP-62-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 62 мм.

210 ₽
В корзину
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3997
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EG.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

250 ₽
В корзину

Видео

Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

