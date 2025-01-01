FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60х90

Арт. OLE-0827

FST RD051 – овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер, см – 90x120.