images
FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60х90

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60х90

FST
Артикул: NVF-5805

FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60х90 см.

Описание

FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60х90

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon R5-60 комплект из пяти отражателей диаметр 60 см
Арт. NVF-2354
Grifon R5-60 комплект из пяти отражателей диаметр 60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.

1 140 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes MFA-HC набор цветных фильтров и сотовая насадка для вспышек серии вспышки MF
Арт. VBR-532
Falcon Eyes MFA-HC набор цветных фильтров и сотовая насадка для вспышек серии вспышки MF
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 21 ч

Falcon Eyes MFA-HC – набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В комплекте пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зеленый фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. С помощью фильтров можно воспроизвести цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.

-15 %990 ₽
840 ₽
В корзину
-10 %
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 90х120 см
Арт. OLE-0827
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 90х120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 4 ч

FST RD051 – овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер, см – 90x120.

-10 %2 000 ₽
1 800 ₽
В корзину

Видео

Distorting Grid
Distorting Grid
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера