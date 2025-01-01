FST RD-021WS отражатель 2 в 1 белый/серебро 60х90

Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность белая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 60х90 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.
Falcon Eyes MFA-HC – набор насадок и фильтров для вспышек серии MF. В комплекте пластиковый рефлектор, сотовая насадка, красный, синий, желтый и зеленый фолиевые фильтры. Сотовая насадка создает более жесткий и направленный поток свет. С помощью фильтров можно воспроизвести цветовой акцент на фоне или на объекте съемки.
FST RD051 – овальный отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер, см – 90x120.
Wansen
Работай с цветом без бликов