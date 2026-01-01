Raylab RL-SCG65G октобокс для накамерной вспышки

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.
Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.
Лёгкий, компактный и быстро раскладывающийся октобокс диаметром 65 см. Защёлки в пазах октобокса надёжно фиксируют спицы и легко отпускают их при повторном нажатии вниз. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, который обеспечивает максимальное отражение света. Благодаря специальным отверстиям в ручке можно установить адаптер на стойку или использовать его как адаптер для вспышки или зонта.
Октобокс Godox SB-UFW95 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.
Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.
Fotokvant TSH-155 – рукоятка телескопическая трехсекционная.
На ней можно закрепить выносную вспышку или микрофон. Максимальная длина, см – 155 см.
Работай с цветом без бликов
