GreenBean Fresnel 2000 осветитель галогенный с линзой Френеля

Описание

Линза Френеля изготовлена из высококачественного стекла и дополнительно защищена прочной металлической сеткой. Большие металлические шторки на оправе могут поворачиваться на 360 градусов и служат для формирования нужной формы светового пятна.

О продуманности конструкции говорит выдержка с сайта производителя: "Корпус осветителя полностью металлический (сталь и алюминиевый сплав), двойной – с воздушным промежутком для эффективного конвекционного охлаждения". Уникальная разработка системы замены лампы позволяет сделать это фотографу за 1 минуту.

Технические характеристики