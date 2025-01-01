GreenBean Fresnel 2000 осветитель галогенный с линзой Френеля

Линза Френеля изготовлена из высококачественного стекла и дополнительно защищена прочной металлической сеткой. Большие металлические шторки на оправе могут поворачиваться на 360 градусов и служат для формирования нужной формы светового пятна.
О продуманности конструкции говорит выдержка с сайта производителя: "Корпус осветителя полностью металлический (сталь и алюминиевый сплав), двойной – с воздушным промежутком для эффективного конвекционного охлаждения". Уникальная разработка системы замены лампы позволяет сделать это фотографу за 1 минуту.
Технические характеристики
- Мощность: 2000 W
- Питание: 220 В/50 Гц
- Цветовая температура: 3200К
- Ресурс ламп: 10 000 часов (2 лампы в комплекте)
- Тип лампы: FHL-2000 (тип цоколя G38)
- Диаметр линзы Френеля: 175 мм
- Материал корпуса: алюминиевый сплав и сталь.
- Слот шторок: 240 мм
- Вес: 7300 гр
- Крепление: рамка держателя корпуса устанавливается на стойке с наконечником 5/8 дюйма.
- Размеры корпуса осветителя: (без рамки) длина – 315 мм, высота – 320 мм, ширина – 275.