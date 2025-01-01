images
FST 800 Вт галогенный осветитель синий

FST 800 Вт галогенный осветитель синий

FST
Артикул: NVF-2573

FST 800 Вт – постоянный свет мощностью 800 Вт. Изменение угла освещенности производится путем изменения положения лампы внутри прибора. Оборудован диммером, защитной металлической сеткой и 4-лепестковыми металлическими шторками.

Доступные цвета корпуса – синий.

Описание

FST 800 Вт галогенный осветитель синий

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Арт. NVF-2137
Falcon Eyes THL-C800D лампа для галогенного осветителя
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Falcon Eyes THL-C800D – лампа мощностью 800 Вт для галогенного осветителя.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину

Видео

Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Объектив Sigma Art 85/1.4 DG HSM
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера