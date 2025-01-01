Fujimi FJAH-4 кистевой ремень для камеры

Артикул: NVF-1905

Fujimi FJAH-4 – удобный и надежный кистевой ремень, предназначен для работы с фото- и видеокамерами. Позволяет стабилизировать камеру. Уменьшает усталость рук при проведении длительных съемок. Может использоваться с батарейным блоком, нашейным ремнем и прикрепляться на штатив или монопод.