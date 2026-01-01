FST FH гибкий держатель

Арт. NVF-1077

Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL штанга гибкая с клипсой и винтовым зажимом

Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL – удобный аксессуар, с помощью которого можно решить проблему "нехватки рук" при фотографировании в студии и на выезде. Длина 55см.

Зажим и клипса предназначены для лучшей фиксации необходимых аксессуаров к поверхности. Вес - 0,6 кг.

