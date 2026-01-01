images
Cullmann CROSS CX118 гибкий удлинитель-переходник

Cullmann
Артикул: OLE-1429

Cullmann CROSS CX118 – гибкий удлинитель-переходник, имеет простую удобную форму, с его помощью можно установить фотооборудование для получения идеального результата. Длина, см – 30.

