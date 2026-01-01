Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann CROSS CX118 – гибкий удлинитель-переходник, имеет простую удобную форму, с его помощью можно установить фотооборудование для получения идеального результата. Длина, см – 30.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов