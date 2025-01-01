FST ST-B1W комплект для крепления бумажного фона настенный

Артикул: OLE-2174

Комплект креплений для одного фона под рулоны бумажных фонов, или фонов, намотанных на картонную втулку.

В комплекте кронштейны на стену. Одно крепление оснащёно пластиковой шестерёнкой, предусмотренной для цепи для регулировки длины фона и контроля натяжения, чтобы рулон не разматывался под действием силы тяжести.