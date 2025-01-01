Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив. 

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу работать в любой области и создавать четкие, резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4.) Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, дорожных сцен и портретов, а также репортажной съемки.
Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.
Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.
Характеристики:
- Байонет: Canon EF
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Относительное отверстие: 1/1.4
- Минимальная диафрагма: 1/22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
- Угол поля зрения: 40°, 27°, 46° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
- Конструкция объектива: 7 элементов в 6 группах
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Вес: 290 г
- Размеры: 73.8 х 50.5 мм