Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив
Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив
Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив
Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив

Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив

Canon
Артикул: MTG-1515

Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив. 

Сочетание универсальности и высокого качества снимков обуславливают популярность этого объектива. Высокая светосила и скорость фокусировки компактного стандартного объектива EF 50 мм f/1.4 USM с прекрасными характеристиками делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии.

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу работать в любой области и создавать четкие, резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4.) Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, дорожных сцен и портретов, а также репортажной съемки.

Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Характеристики: 

  • Байонет: Canon EF
  • Фокусное расстояние: 50 мм
  • Относительное отверстие: 1/1.4
  • Минимальная диафрагма: 1/22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
  • Угол поля зрения: 40°, 27°, 46° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 6 группах
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Вес: 290 г
  • Размеры: 73.8 х 50.5 мм

