Canon EF 50 mm F1.4 USM объектив. 

Описание

Оптика Гаусса в комбинации с двумя элементами объектива с высоким светопреломлением позволяют фотографу работать в любой области и создавать четкие, резкие снимки даже при полностью открытой диафрагме (f/1.4.) Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, дорожных сцен и портретов, а также репортажной съемки.

Диафрагма с практически круглым отверстием делает более ровным размытие тех частей изображения, которые находятся не в фокусе. Это позволяет выделить на гладком, размытом фоне объекты в фокусе, которые находятся на переднем плане.

Ультразвуковой привод кольцевого типа позволяет добиться быстрой автофокусировки. Благодаря отличным характеристикам объектива достигается точная фокусировка. Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Характеристики: