Fujimi системный фильтр цветной PURPLE (пурпурный) серии P

Арт. DAN-4349

Металлический адаптер Fotokvant RFLH-28 с горячего башмака на 1/4 дюйма.

Адаптер предназначен для установки студийного оборудования со стандартным креплением 1/4" на оборудование с посадочным местом горячий башмак. Приспособление позволяет производить наклон оборудования вперед и назад на угол 180 градусов и вращать его вокруг своей оси на 360 градусов.



