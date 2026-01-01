images
Fujimi системный фильтр цветной PURPLE (пурпурный) серии P

Fujimi
Артикул: NVF-5912

FUJIMI системный фильтр цветной PURPLE (пурпурный) серии P – используется для цветокорректировки.

Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Размер – 8х9 см.

