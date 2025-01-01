images
YongNuo YN622N-kit комплект TTL-синхронизации для Nikon
YongNuo
Артикул: NVF-6916

Yongnuo YN622N-kit – комплект состоящий из двух устройств, YN-622N (беспроводной TTL синхронизатор) и трансмиттер с дисплеем YN-622N-TX для Nikon.

Описание

По средствам безпроводного TTL/I-TTL синхронизатора YN-622N вам доступны функции – брекетинга, блокировки экспозиции (FELock), зумирования (в авто и ручном режиме), моделирующего света, подсветки автофокуса, высокоскоростной серийной съемки, ITTL через свой горячий башмак. Также вам доступны режимы Live View и Manual/Multi Group (ALL/ A:B/A:B:C). Для удобства пользования существует функция автоматического сохранения настроек.

Совместим с вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24 и вспышками YongNuo YN-467IIN, YN-468IIN, YN-565N, YN-568N, в режимах I-TTL, Manual, Multi.

YN-622N-TX является накамерным ETTL трансмиттером для вспышек Nikon c LCD дисплеем. Модель аналогична Yongnuo YN-622 но имеет LCD дисплей.

Имеет следующие функции:

  • режимы синхронизации – по 1-й шторке, по 2-й шторке, hss/supersync (до 1/8000 с)
  • поддержка соотношений в режиме ittl (для nikon) и независимый контроль мощности через настройки на самом трансмиттере
  • независимая для каждой группы поддержка выбора режимов вспышки – ittl/m/supersync или off (отключение синхронизации для любой группы вспышек)
  • независимая настройка мощности вспышки или компенсации экспозиции вспышки с шагом в 1/3 стопа для каждой группы
  • независимая задержки синхроимпульса, так называемый суперсинк
  • настройка зуммирования для каждой группы
  • брекетинг для каждой группы
  • дополнительные функции:
    • подсветка автофокуса
    • кнопка test
    • дистанционный спуск затвора
    • индикация состояния батарей
    • автоматическое сохранение настроек

Характеристики:

  • несущая частота – 2,4GHz
  • количество групп – 3
  • количество каналов – 8
  • дальность действия, м – до 50
  • размер, мм – 89,5×53×39

С данным устройством вы можете использовать любые вспышки, подходящие для фотоаппаратов Nikon. Например Metz, Sunpak, Oloong, Triopo (для Nikon).

Также с данным комплектом могут работать вспышки других систем, но в таком случае не будет поддержки TTL (I-TTL) и высокоскоростной синхронизации.

Например - могут работать старые вспышки или не - Nikon совместимые вспышки:

  • Canon 580EX, 550EX, 540EZ, 430EX, 430EZ, 420EX, 420EZ, 380EX
  • Yongnuo YN-560III, YN-560II, YN-560EX, YN-560, YN-460II, YN-460
  • Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT
  • Sigma EF-500 DG Super, EF-500 DG ST, EF-430

Комплект совместим с камерами Nikon: D70 D70s D80 D90 D200 D300s D600 D700 D800 D3000 D3100 D3200 D5000 D5100 D5200 D5300 D7000 D7100.

