Популярное

YongNuo – это китайский бренд, специализирующийся на производстве доступного и надежного фотооборудования, особенно востребованного среди фотографов-энтузиастов и профессионалов. Компания известна своими внешними вспышками, радиосинхронизаторами, LED-осветителями и объективами, сочетающими хорошее качество с демократичной ценой. Продукция YongNuo, такая как популярные серии вспшек YN560 или радиосинхронизаторы YN622, совместима с техникой ведущих производителей (Canon, Nikon, Sony), что делает её универсальным выбором для студийной и репортажной съемки. Бренд уделяет внимание простоте использования, долговечности и функциональности, предлагая альтернативу дорогим аналогам без значительного компромисса в качестве.

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Москва: в наличии 4-10 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт

Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.

Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч
Москва: более 10 шт

Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер.

Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Москва: в наличии 1-3 шт

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.

YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
YongNuo FJ-SW1202000E сетевой адаптер 12В 2А 24Вт
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo FJ-SW1202000E - сетевой адаптер для светодиодных осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Кабель длиной 1,9 м повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 2000 mа. Совместимость: YN300III, YN216, YN1410, YN300AIR, YN160III, YN168, YN360.


YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Москва: более 10 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель
YongNuo YN360S 3200-5500K светодиодный осветитель
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-360S.

Светильник состоит из 148 LED-светидиодов последнего поколения с увеличенной яркостью свечения и возможностью регулировки температуры света.

YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
Москва: в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-600 L II LED 3200-5500K.

Автономный светодиодный осветитель предназначен для любых типов фото или видеокамер. Источник света - 600 ярких светодиодов постоянного свечения. Питание прибора осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов Sony NP-F550, F330, F570 (2500 mAh) / Sony NP-F750 (4200 mAh) или от сетевого кабеля (приобретаются отдельно).

YongNuo YN116 осветитель светодиодный
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
Москва: в наличии 1-3 шт
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN116.

Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.

Yongnuo YN-60 RGB светодиодный осветитель
Yongnuo YN-60 RGB светодиодный осветитель
Москва: в наличии 1-3 шт

Yongnuo YN-60 RGB светодиодный осветитель. 

Компактный светодиодный осветитель отлично подходит для ведения видеоблоков, съемки видео, освещения на вечерниках, предметной съемки, съемки портретов, и много чего еще. Нижнее крепление с отверстием для винта позволяет легко установить свет на камеру, штатив или стойку. Также осветитель оснащен гнездами холодный башмак на остальных трех его сторонах.

Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB
Москва: в наличии 1-3 шт

Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB. Мощность до 200 Вт. Байонет Bowens, а также несколько встроенных FX режимов для создания видео эффектов. В комплектацию LUX200 входит рефлектор, для создания более яркого светового потока. Для подключения питания можно воспользоваться сетевым адаптером при работе в студии, либо батарейной рукояткой на два аккумулятора NP-F для автономности. Бережно и удобно хранить набор оборудования поможет кейс. 

Yongnuo FB-NP-F750-B аккумулятор 7,4В 4400мАч
Yongnuo FB-NP-F750-B аккумулятор 7,4В 4400мАч
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Усиленный аккумулятор (батарея) Yongnuo NP-F750-B, Li- ion, 4400mAh, 7.4V, цвет черный. Применяется как аккумулятор для выносного питания большинства светодиодных светильников YONGNUO, FANCIER, GODOX, и других производителей. Изготовитель: Китай.

