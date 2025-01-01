images
Superior 50 Aspen фон бумажный 1,35x11м цвет желтый
Артикул: NVF-2069

Бумажный фон известной американской фирмы Superior.

Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.

С этим товаром покупают

Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Chris James 119 Dark Blue фолиевый фильтр темно-синий
Фолиевый фильтр Dark Blue 119 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 3,1%, поглощение 1,51%. Цена указана за один погонный метр.

Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Chris James 111 Dark Pink фолиевый фильтр темно-розовый
Фолиевый фильтр Dark Pink 111 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 31.9%, поглощение 0.5%. Цена указана за один погонный метр.

Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Фолиевый фильтр Medium Yellow 010 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 86,5%, поглощение 0,06%. Цена указана за один погонный метр.

Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Chris James 106 Red фолиевый фильтр ярко-красный
Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.

Видео

Родни Смит
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
