Superior 31 Mint фон бумажный 1,35x11м цвет ментоловый

Colorama Barley 514 – профессиональный бумажный фон.
Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Бумажный фон известной американской фирмы Superior.
Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Superior лидером на российском рынке.
Фон бумажный Colorama CO594 Sunflower, размер - 1,35x11 м, цвет подсолнечника .
Бумажный фон поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 1,35 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Colorama лидером на российском рынке. Плотность фона - 145 г/м2. Размер - 1,35x11 метров.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1110 Black 10, размер - 1,35x6 м, цвет - черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1121 Pink 21, размер - 1,35x6 м, цвет - светло-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2123 Rose 23, размер - 2,1x6 м, цвет - розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.