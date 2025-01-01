Superior 31 Mint фон бумажный 1,35x11м цвет ментоловый

Арт. DAN-5773

Фон бумажный Vibrantone VBRT1110 Black 10, размер - 1,35x6 м, цвет - черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.



