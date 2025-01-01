Артикул: MTG-1625

Fotokvant BG-3030-2117 KIT синий и зеленый фон 1,5х2 м система установки 2,1х1,7 м.

Комплект из двустороннего тканевого фона с зеленым и синим цветом, и системой установки фона типа ворота. Фон по стороне 1,5 м имеет прошитый "карман" для подвеса его на штанге ворот.