GreenBean VF-3X видоискатель универсальный

Описание

Видоискатель позволяет превратить ЖК-экран фотоаппарата в большой оптический видоискатель – для точной оценки резкости и глубины резкости, он позволяет также использовать ЖК-дисплей при ярком свете, просматривать отснятый материал. Резиновый наглазник поворачивается для удобства работы как с левым, так и с правым глазом. Диоптрийная коррекция осуществляется большим красным кольцом на корпусе (его удобно вращать большим и указательным пальцами).

Обычно видоискатели крепятся на магнитах, на резинках, просто приклеиваются. В видоискателе VE-3Х площадка, на которую крепится камера, может передвигаться вверх-вниз в пределах 20 мм. Кроме того, в площадке есть винт 1/4 дюйма для крепления к основанию фотоаппарата. Он имеет большой диапазон подвижек и позволяет точно совместить рамку видоискателя с ЖК-дисплеем без зазоров. Также площадка имеет отверстие с резьбой 3/8 дюйма для закрепления ее на риге или штативе, фиксируется двумя винтами с рифлеными головками. Видоискатель может легко и быстро монтироваться.

Технические характеристики: