GreenBean VF-3X видоискатель универсальный

Видоискатель позволяет превратить ЖК-экран фотоаппарата в большой оптический видоискатель – для точной оценки резкости и глубины резкости, он позволяет также использовать ЖК-дисплей при ярком свете, просматривать отснятый материал. Резиновый наглазник поворачивается для удобства работы как с левым, так и с правым глазом. Диоптрийная коррекция осуществляется большим красным кольцом на корпусе (его удобно вращать большим и указательным пальцами).
Обычно видоискатели крепятся на магнитах, на резинках, просто приклеиваются. В видоискателе VE-3Х площадка, на которую крепится камера, может передвигаться вверх-вниз в пределах 20 мм. Кроме того, в площадке есть винт 1/4 дюйма для крепления к основанию фотоаппарата. Он имеет большой диапазон подвижек и позволяет точно совместить рамку видоискателя с ЖК-дисплеем без зазоров. Также площадка имеет отверстие с резьбой 3/8 дюйма для закрепления ее на риге или штативе, фиксируется двумя винтами с рифлеными головками. Видоискатель может легко и быстро монтироваться.
Технические характеристики:
- увеличение – 3Х
- материал корпуса – металл (покрытие soft-touch)
- материал площадки – металл
- материал оптики – оптическое стекло диаметром 40 мм
- размер рамки видоискателя внутренний, мм – 64x4
- внешний, мм – 73x58
- размер площадки, мм – 80x55
- габаритный размер изделия, мм – 210х100х110
- вес, г – 250