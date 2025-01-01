images
GreenBean VF-3X видоискатель универсальный
GreenBean
Артикул: VBR-001

GreenBean VF-3X – универсальный металлический видоискатель.

Крепится к любой камере с резьбой 1/4" и совмещается без зазоров с экраном, металлический корпус с покрытием soft-touch, увеличение трехкратное. Диаметр линзы – 40 мм.

Описание

Видоискатель позволяет превратить ЖК-экран фотоаппарата в большой оптический видоискатель – для точной оценки резкости и глубины резкости, он позволяет также использовать ЖК-дисплей при ярком свете, просматривать отснятый материал. Резиновый наглазник поворачивается для удобства работы как с левым, так и с правым глазом. Диоптрийная коррекция осуществляется большим красным кольцом на корпусе (его удобно вращать большим и указательным пальцами).

Обычно видоискатели крепятся на магнитах, на резинках, просто приклеиваются. В видоискателе VE-3Х площадка, на которую крепится камера, может передвигаться вверх-вниз в пределах 20 мм. Кроме того, в площадке есть винт 1/4 дюйма для крепления к основанию фотоаппарата. Он имеет большой диапазон подвижек и позволяет точно совместить рамку видоискателя с ЖК-дисплеем без зазоров. Также площадка имеет отверстие с резьбой 3/8 дюйма для закрепления ее на риге или штативе, фиксируется двумя винтами с рифлеными головками. Видоискатель может легко и быстро монтироваться.

Технические характеристики:

  • увеличение – 3Х
  • материал корпуса – металл (покрытие soft-touch)
  • материал площадки – металл
  • материал оптики – оптическое стекло диаметром 40 мм
  • размер рамки видоискателя внутренний, мм – 64x4
  • внешний, мм – 73x58
  • размер площадки, мм – 80x55
  • габаритный размер изделия, мм – 210х100х110
  • вес, г – 250

