Phottix Hector 9 HD Live View монитор - видоискатель с экраном 9" с проводным дистанционным управл

Описание

К особенностям модели можно отнести ЖК-экран TFT с задней подсветкой и возможность оперативно менять параметры контрастности, разрешения и входного сигнала. Удобный аксессуар для тех, кто снимает видео на DSLR, так как видоискатель оснащен входами HDMI, AV, Y/PB/PR, S-video и способен воспроизводить видео в разрешении 1080p (вместе со звуком). Имеет отдельные кнопки «спуск затвора» и «bulb» для студийной и пейзажной съемки. Монитор-видоискатель дает возможность фокусировки, предварительного и окончательного просмотра фотографий.

Литий-ионный аккумулятор позволяет использовать Hector 9HD автономно, а в студии он работает от блока питания. Его можно присоединить к камере при помощи специального крепления; также он может быть установлен на штатив, на студийную стойку.

Характеристики: