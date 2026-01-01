images
Phottix Hector 9 HD Live View монитор - видоискатель с экраном 9" с проводным дистанционным управл

Phottix Hector 9 HD Live View – дисплей для съемки видео- и фотосюжетов. Имеет кристально чистое изображение с разрешением 1024х600. Модель оснащена входами AV и HDMI, а также имеется выход HDMI, что позволяет работать с монитором на выезде. Автономная работа в режиме Standby (при выключенном экране) – 16 часов. Комплектуется ИК-пультом ДУ видоискателем.

Описание

К особенностям модели можно отнести ЖК-экран TFT с задней подсветкой и возможность оперативно менять параметры контрастности, разрешения и входного сигнала. Удобный аксессуар для тех, кто снимает видео на DSLR, так как видоискатель оснащен входами HDMI, AV, Y/PB/PR, S-video и способен воспроизводить видео в разрешении 1080p (вместе со звуком). Имеет отдельные кнопки «спуск затвора» и «bulb» для студийной и пейзажной съемки. Монитор-видоискатель дает возможность фокусировки, предварительного и окончательного просмотра фотографий.
 
Литий-ионный аккумулятор позволяет использовать Hector 9HD автономно, а в студии он работает от блока питания. Его можно присоединить к камере при помощи специального крепления; также он может быть установлен на штатив, на студийную стойку.
 
Характеристики:
  • контрастность – 500:1
  • яркость – 220 Кд/м2
  • угол обзора – сверху 75 град., снизу 70 град., слева 75 град., справа 75 град.
  • время подзарядки аккумулятора, ч – 8
  • время работы устройства на аккумуляторе, ч – 4
  • максимальное время работы в режиме Standby (при выключенном экране), ч – 16
  • входящие сигналы – HDMI, AV, VGA, S Video, Y Pb Pr
  • дополнительные функции – ручная выдержка (ржим Bulb), автофокус AF (только вместе с батарейной рукояткой)
Совместимость Live View Phottix Hector 9HD:
  • Кабель C6Canon 1000D/1100D/500D/550D/600D/60D/G11/G12,Pentax K20D/ K200D/ K10D/K100D/ Samsung GX-10/GX-1L/GX-1S.
  • Кабель S6Sony (все прошлые и современные модели DSLR и SLT)
  • Кабель O6Olympus E30/E520/E510/E620/E42/E410/E330/E-PL2/E-P2
  • Кабель C8Canon 10D/20D/30D/40D/50D/5D /7D/1Ds Mark II/1D Mark IV / 1Ds Mark III
  • Кабель N8Nikon D100/D200/D300/D700/D3/D1 / D1H / D1X/D2 / D2H / D2X/F5/F6/F100/F90 / F90x/N90 / N90x/Fujifilm S3 Pro/S5 Pro/ Kodak DSC-14H
  • Кабель N10For Nikon D90/D3100/D5000/D7000/D5100

Комплектация

  • Видоискатель с 9-ти дюймовым цветным TFT-LCD дисплеем с задней подсветкой.
  • Сетевой адаптер для зарядки аккумулятора – вход 100В-220В, 50/60Гц; выход ~8,4В 450А.
  • Зарядное устройство – модель NLD200120W1U, вход 100В-220В, 50/60Гц, 0.6А;   вход: 12В, 2А.
  • Аккумулятор Titan NP-F750 литий-ионный, 7.2V.
  • Кабель HDMI.
  • Кабель – S6; C6; P6; O6; C8; N8; N10.
  • Кабель дистанционного спуска затвора для батарейных рукояток.
  • Чехол (неопрен).
  • Светозащитная бленда.
  • Пульт дистанционного управления инфракрасный.
  • Кабель AV.

