Phottix Hector 9 HD Live View монитор - видоискатель с экраном 9" с проводным дистанционным управл

К особенностям модели можно отнести ЖК-экран TFT с задней подсветкой и возможность оперативно менять параметры контрастности, разрешения и входного сигнала. Удобный аксессуар для тех, кто снимает видео на DSLR, так как видоискатель оснащен входами HDMI, AV, Y/PB/PR, S-video и способен воспроизводить видео в разрешении 1080p (вместе со звуком). Имеет отдельные кнопки «спуск затвора» и «bulb» для студийной и пейзажной съемки. Монитор-видоискатель дает возможность фокусировки, предварительного и окончательного просмотра фотографий.
Литий-ионный аккумулятор позволяет использовать Hector 9HD автономно, а в студии он работает от блока питания. Его можно присоединить к камере при помощи специального крепления; также он может быть установлен на штатив, на студийную стойку.
Характеристики:
- контрастность – 500:1
- яркость – 220 Кд/м2
- угол обзора – сверху 75 град., снизу 70 град., слева 75 град., справа 75 град.
время подзарядки аккумулятора, ч – 8
время работы устройства на аккумуляторе, ч – 4
максимальное время работы в режиме Standby (при выключенном экране), ч – 16
входящие сигналы – HDMI, AV, VGA, S Video, Y Pb Pr
дополнительные функции – ручная выдержка (ржим Bulb), автофокус AF (только вместе с батарейной рукояткой)
Совместимость Live View Phottix Hector 9HD: