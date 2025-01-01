Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (64550) – угловой видоискатель 1.25х-2.5х для зеркальной фотокамеры. Позволяет получить комфортный угол обзора. Используется при репродуктивной фотосъемки и в макрофотографии, а также для визирования от пояса.
Видоискатель имеет встроенный наглазник, который защищает от паразитного бокового подсвечивания. Также имеются диоптрийная настройка видоискателя и 2,5-кратное оптическое увеличение центральной зоны видоискателя. В комплекте 5 окулярных переходников для различных камер Canon, Nikon, Minolta, Fuji, Leica.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter