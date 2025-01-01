Артикул: NVF-5249

Phottix (64550) – угловой видоискатель 1.25х-2.5х для зеркальной фотокамеры. Позволяет получить комфортный угол обзора. Используется при репродуктивной фотосъемки и в макрофотографии, а также для визирования от пояса.