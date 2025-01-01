images
Phottix (64550) угловой видоискатель 1.25х-2.5х

Phottix
Артикул: NVF-5249

Phottix (64550) – угловой видоискатель 1.25х-2.5х для зеркальной фотокамеры. Позволяет получить комфортный угол обзора. Используется при репродуктивной фотосъемки и в макрофотографии, а также для визирования от пояса. 

Видоискатель имеет встроенный наглазник, который защищает от паразитного бокового подсвечивания. Также имеются диоптрийная настройка видоискателя и 2,5-кратное оптическое увеличение центральной зоны видоискателя. В комплекте 5 окулярных переходников для различных камер Canon, Nikon, Minolta, Fuji, Leica.

Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Обзор гибких LED светильников WellMaking
