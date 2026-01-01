KingMa VL-PH02 MAX MagSafe монитор для селфи
KingMa
Артикул: MTG-3954

KingMa VL-PH02 MAX MagSafe монитор для селфи. Портативный монитор дублирует изображение экрана, а значит вы сможете качественно снять себя на основную камеру смартфона. Обновленная модель Max поддерживает проводное подключение, благодаря чему качество изображения и синхронизация со звуком останутся на высоте. 

Описание

Кабель Type-C обеспечивает стабильную передачу изображения без задержек и потери качества вплоть до 4K/30fps. Проводное соединение крайне необходимо во время записи, где важна точная синхронизация звука и изображения. Беспроводное подключение по wi-fi поддерживает 1080p.

На спинке монитора расположено магнитное крепление MagSafe, благодаря чему его можно установить непосредственно на iPhone начиная с 12 модели, а также специальный чехол с этим креплением. Приступить к съёмке стало еще проще! На корпусе расположена bluetooth кнопка для дистанционного старта записи для большего удобства.

Характеристики:

  • Тип матрицы TFT
  • Диагональ экрана 3.97 дюйм
  • Разрешение экрана 480 × 800
  • Яркость дисплея 300 cd/m²
  • Интерфейсы подключения Type-C
  • Габариты 103.5 × 62.5 × 12.2 мм
  • Вес 100 г
  • Питание встроенный аккумулятор, Type-C
  • Вход 5В/1А
  • Особенности конструкции Apple MagSafe
  • Дополнительные функции Wi-Fi подключение
  • Материал пластик, закаленное стекло
  • Мощность (макс) 1.75 Вт
  • Вес 215 г
  • Напряжение 3.4 В
  • Время зарядки 2.5 ч
  • Ёмкость аккумулятора 920 мАч
  • Время работы до 2 ч

Комплектация

  • монитор
  • магнитный адаптер
  • зарядный кабель Type-C - USB 60см
  • кабель передачи видео Type-C - Type-C 20см
  • чехол

