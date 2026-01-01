KingMa VL-PH01 монитор для селфи
Артикул: MTG-3925

KingMa VL-PH01 монитор для селфи. Портативный монитор дублирует изображение экрана, а значит вы сможете качественно снять себя на основную камеру смартфона. Трансляция происходит без проводов, а встроенного аккумулятора хватит на 2 часа работы. 

Описание

Специальный зажим смартфона имеет магнитное крепление, благодаря чему установить VL-PH01 будет проще простого! Зажим также имеет адаптер для установки осветителя или микрофона, а всю конструкцию можно закрепить на моноподе или штативе! Также в комплекте вы найдете Bluetooth пульт для дистанционного старта записи. 

Характеристики:

  • Диагональ экрана 3.97 дюйм
  • Разрешение экрана 480 × 800
  • Яркость дисплея 400 cd/m²
  • Габариты 102 × 62 × 14.8 мм
  • Вес товара без упаковки 100 г
  • Питание встроенный аккумулятор, Type-C
  • Вход 5В/0.5А
  • Особенности конструкции магнитное крепление
  • Дополнительные функции Wi-Fi подключение
  • Имеет крепление Cold Shoe
  • Материал пластик, закаленное стекло
  • ВНИМАНИЕ не совместим со смартфонами Samsung, Sony, VIVO
  • Мощность (макс) 1.75 Вт
  • Вес 255 г
  • Напряжение 3.7 В
  • Время зарядки 2.5 ч
  • Ёмкость аккумулятора 800 мАч
  • Время работы до 2 ч

Комплектация

  • монитор
  • зажим
  • зарядный кабель
  • пульт ДУ
  • чехол

