KingMa PH01-MAX монитор для селфи
KingMa
Артикул: MTG-3940

KingMa PH01-MAX монитор для селфи. Портативный монитор дублирует изображение экрана, а значит вы сможете качественно снять себя на основную камеру смартфона. Обновленная модель Max поддерживает проводное подключение, благодаря чему качество изображения и синхронизация со звуком останутся на высоте. 

Описание

Кабель Type-C обеспечивает стабильную передачу изображения без задержек и потери качества вплоть до 4K/30fps. Проводное соединение крайне необходимо во время записи, где важна точная синхронизация звука и изображения. 

Специальный держатель смартфона имеет магнитное крепление, благодаря чему установить VL-PH01 будет проще простого! Предусмотрен "холодный башмак" для установки осветителя, а всю конструкцию можно закрепить на моноподе или штативе! Также в комплекте вы найдете Bluetooth пульт для дистанционного старта записи.

Характеристики:

  • Тип матрицы TFT
  • Диагональ экрана 3.97 дюйм
  • Разрешение экрана 480 × 800
  • Яркость дисплея 300 cd/m²
  • Интерфейсы подключения Type-C
  • Габариты 102 × 62 × 14.8 мм
  • Вес товара без упаковки 105 г
  • Питание встроенный аккумулятор, Type-C
  • Вход 5В/1А
  • Особенности конструкции магнитное крепление
  • Дополнительные функции Wi-Fi подключение
  • Имеет крепление Cold Shoe
  • Материал пластик, закаленное стекло
  • Мощность (макс) 1.75 Вт
  • Вес 240 г
  • Напряжение 3.7 В
  • Время зарядки 2.5 ч
  • Ёмкость аккумулятора 920 мАч
  • Время работы до 2 ч

Комплектация

  • монитор
  • держатель смартфона 65 - 95мм
  • зарядный кабель Type-C - USB 60см
  • кабель передачи видео Type-C - Type-C 20см
  • пульт ДУ
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера