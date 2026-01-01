GreenBean LiveConverter HDMI-USB видеоконвертер

GreenBean LiveConverter HDMI-USB видеоконвертер

GreenBean
Артикул: DAN-2259

Видеоконвертер GreenBean LiveConverter HDMI-USB.

Профессиональный видео конвертер для захвата сигнала с разрешением 1080p и частотой кадров 60 к/сек с видеокамеры через интерфейс HDMI и передачи по USB-интерфейсу на компьютер.

Описание

Компактный конвертер в надежном алюминиевом корпусе. Не требует установки дополнительных драйверов. Выходной сигнал устройства соответствует стандарту USB Video Class (UVC) и USB Audio Class (UAC). Поддерживаются операционные системы Windows, Linux, Mac OS X.

На корпусе устройства имеются два ярких LED-индикатора, которые уведомляют о подключении к источнику питания и процессе обработки и передачи сигнала.

Характеристики:

  • выходной интерфейс - USB 3.0 300-350 MB/s или USB 2.0 до 40 MB/s
  • входной интерфейс - HDMI
  • поддерживаемые разрешения входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24/25/30/50/60
  • разрешение выходного сигнала - 640х480/720х480/720х576/768х576/800х600/1024х768/1280х720/1280х800/1280х960/1280х1024/1368х768/1440х900/1600х1200/1680х1050/1920х1080/1920х1200/640х360/856х480/960х540/1024х576
  • частота кадров - 25/29.97/30/50/59.94/60 к/с
  • размер - 56х16х100 мм
  • вес конвертера без кабеля - 105 г
  • вес в коробке - 230 г

Комплектация

  • Видео конвертер Greenbean LiveConverter HDMI-USB.
  • Кабель USB 3.0.
  • Руководство по эксплуатации.

Видео

Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
