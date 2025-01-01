GreenBean HDPlay 708T HDMI 7" видеомонитор

Описание

HDPlay 708T HDMI 7" предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя при установке на кран, стедикам, плечевой упор и т.д. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, YPbPr, AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, ложные цвета, увеличение изображение, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, стоп кадр, настройка баланса белого и другие.

Профессиональный видеомонитор с высококачественной IPS матрицей диагональю 7 дюймов и разрешением 1280х800. Высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора - 89°/89°(вверх/вниз), 89°/89°( слева/справа).

Необходимый источник сигнала активируется отдельной соответствующей кнопкой, это позволяет быстро переключаться между источниками без необходимости использования разделов меню. Четыре функциональные клавиши F1, F2, F3, F4 программируются пользователем и осуществляют быстрый доступ к специальным функциям. Бесшумные ступенчатые регуляторы яркости, насыщенности, оттенка, контрастности настраивают параметры от 0 до 100 единиц с шагом 1. Ощущаемые и бесшумные щелчки регуляторов гарантируют четкость и точность настройки.

Питание монитора осуществляется как от обычной сети через блок питания, так и от аккумуляторов серии F-970 и LP-E6.

HDPlay 708T HDMI 7" имеет полную поддержку tally-индикации, что необходимо для живого телепроизводства. Стандартный tally-разъем расположен на задней панели монитора, обеспечивает полную совместимость с любым свитчером или системой автоматизации.

Видеомонитор HDPlay 708T HDMI 7" комплектуется складной солнцезащитной блендой. Стальная крепежная опора позволяет установить монитор и поворачивать его по вертикали на 360 градусов. Встроенный динамик и разъем для наушников.

Поддерживает функции:

Focus Peaking – фокус-ассистент

Check Field

Safe area

Freeze Image

Pixel-to-Pixel

Underscan/Overscan

Center Marker

False Color

Zooming

Image Flip

Ratio

Color Temperature

TALLY light

Характеристики:

экран ЖК, дюймов – 7.0, 149.76х93.6 мм

тип матрицы – IPS

разрешение – 1280х800

поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)

яркость, кд/м² – 400

контрастность – 800:1

максимальное количество цветов, млн. – 16,7

время отклика, мс – 5

подсветка экрана – LED

продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000

соотношения сторон экрана – 16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1

углы обзора – 89°/89°(вверх/вниз) , 89°/89°( слева/справа)

входные разъемы – 1xHDMI, YPbPr, 1xVideo, 1xAudio L, 1xAudio R, 1xTally control

выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)

дополнительный разьем питания – 1хXLR 4-pin (подключение внешнего питания 7-24 В)

форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

720x576i и 720x576p / 50 Гц

1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц