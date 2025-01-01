GreenBean HDPlay 708T HDMI 7" видеомонитор

Москва
GreenBean HDPlay 708T HDMI 7" – компактный, портативный монитор, с диагональю ЖК экрана 7 дюймов и разрешением 1280х800. Входной сигнал до 1920х1080 имеет LED подсветку и HDMI вход.
HDPlay 708T HDMI 7" предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя при установке на кран, стедикам, плечевой упор и т.д. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, YPbPr, AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, ложные цвета, увеличение изображение, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, стоп кадр, настройка баланса белого и другие.
Профессиональный видеомонитор с высококачественной IPS матрицей диагональю 7 дюймов и разрешением 1280х800. Высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора - 89°/89°(вверх/вниз), 89°/89°( слева/справа).
Необходимый источник сигнала активируется отдельной соответствующей кнопкой, это позволяет быстро переключаться между источниками без необходимости использования разделов меню. Четыре функциональные клавиши F1, F2, F3, F4 программируются пользователем и осуществляют быстрый доступ к специальным функциям. Бесшумные ступенчатые регуляторы яркости, насыщенности, оттенка, контрастности настраивают параметры от 0 до 100 единиц с шагом 1. Ощущаемые и бесшумные щелчки регуляторов гарантируют четкость и точность настройки.
Питание монитора осуществляется как от обычной сети через блок питания, так и от аккумуляторов серии F-970 и LP-E6.
HDPlay 708T HDMI 7" имеет полную поддержку tally-индикации, что необходимо для живого телепроизводства. Стандартный tally-разъем расположен на задней панели монитора, обеспечивает полную совместимость с любым свитчером или системой автоматизации.
Видеомонитор HDPlay 708T HDMI 7" комплектуется складной солнцезащитной блендой. Стальная крепежная опора позволяет установить монитор и поворачивать его по вертикали на 360 градусов. Встроенный динамик и разъем для наушников.
Поддерживает функции:
Характеристики:
720x576i и 720x576p / 50 Гц
1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц
1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц
