GreenBean HDPlay 708T HDMI 7" видеомонитор

GreenBean HDPlay 708T HDMI 7" – компактный, портативный монитор, с диагональю ЖК экрана 7 дюймов и разрешением 1280х800. Входной сигнал до 1920х1080 имеет LED подсветку и HDMI вход.

Описание

HDPlay 708T HDMI 7" предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя при установке на кран, стедикам, плечевой упор и т.д. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, YPbPr, AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, ложные цвета, увеличение изображение, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, стоп кадр, настройка баланса белого и другие.

Профессиональный видеомонитор с высококачественной IPS матрицей диагональю 7 дюймов и разрешением 1280х800. Высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора - 89°/89°(вверх/вниз), 89°/89°( слева/справа).

Необходимый источник сигнала активируется отдельной соответствующей кнопкой, это позволяет быстро переключаться между источниками без необходимости использования разделов меню. Четыре функциональные клавиши F1, F2, F3, F4 программируются пользователем и осуществляют быстрый доступ к специальным функциям. Бесшумные ступенчатые регуляторы яркости, насыщенности, оттенка, контрастности настраивают параметры от 0 до 100 единиц с шагом 1. Ощущаемые и бесшумные щелчки регуляторов гарантируют четкость и точность настройки.

Питание монитора осуществляется как от обычной сети через блок питания, так и от аккумуляторов серии F-970 и LP-E6.

HDPlay 708T HDMI 7" имеет полную поддержку tally-индикации, что необходимо для живого телепроизводства. Стандартный tally-разъем расположен на задней панели монитора, обеспечивает полную совместимость с любым свитчером или системой автоматизации.

Видеомонитор HDPlay 708T HDMI 7" комплектуется складной солнцезащитной блендой. Стальная крепежная опора позволяет установить монитор и поворачивать его по вертикали на 360 градусов. Встроенный динамик и разъем для наушников.

Поддерживает функции:

  • Focus Peaking – фокус-ассистент
  • Check Field
  • Safe area
  • Freeze Image
  • Pixel-to-Pixel
  • Underscan/Overscan
  • Center Marker
  • False Color
  • Zooming
  • Image Flip
  • Ratio
  • Color Temperature
  • TALLY light

Характеристики:

  • экран ЖК, дюймов – 7.0, 149.76х93.6 мм
  • тип матрицы – IPS
  • разрешение – 1280х800
  • поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)
  • яркость, кд/м² – 400
  • контрастность – 800:1
  • максимальное количество цветов, млн. – 16,7
  • время отклика, мс – 5
  • подсветка экрана – LED
  • продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000
  • соотношения сторон экрана – 16:9, 16:10, 4:3, 1.85:1, 2.35:1
  • углы обзора – 89°/89°(вверх/вниз) , 89°/89°( слева/справа)
  • входные разъемы – 1xHDMI, YPbPr, 1xVideo, 1xAudio L, 1xAudio R, 1xTally control
  • выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)
  • дополнительный разьем питания – 1хXLR 4-pin (подключение внешнего питания 7-24 В)
  • форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

                                                    720x576i и 720x576p / 50 Гц

                                                    1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

                                                    1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц

  • совместимый тип батарей – LP-E6/F-970
  • AV RCA формат видеосигнала – NTSC/PAL/Авто
  • частота развертки – горизонтальная: 30-80 кГц; вертикальная: 55-75 Гц
  • параметры питания – сетевой адаптер АС 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А
  • крепление – на нижнем, левом и правом торцах монтажное отверстие с резьбой 1/4", на задней панели VESA 75x75 мм
  • размер монитора, мм – 192х150х33.5
  • вес монитора, кг – 0,62
  • рабочая влажность воздуха – 10%-90% (без конденсата)
  • рабочая температура, град. – -10C...+60C

Комплектация

  • Видеомонитор GreenBean HDPlay 708T HDMI 7".
  • miniHDMI кабель.
  • Складная бленда.
  • Шаровый крепежный адаптер 1/4" – башмак.
  • Стальная лира.
  • Сетевой адаптер.
  • Площадка для аккумулятора F-970.
  • Площадка для аккумулятора LP-E6.

Ошибка

