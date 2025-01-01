GreenBean HDPlay 504T HDMI 5" видеомонитор

GreenBean HDPlay 504T HDMI применяется для работы с DSLR, видеокамерами, операторским краном, в качестве электронного видоискателя или для воспроизведения записанного материала. Монитор используется как электронный видоискатель так и для воспроизведения записанного материала. Соотношение сторон экрана 16:9 (переключение в режим 4:3, 1.85:1, 2.35:1) имеет множество специальных функций, легкий и простой в использовании, HDPlay 504T HDMI просто идеален для мониторинга оператором видеосъмки в режиме реального времени.
Разрешение экрана 800х480, поддерживается входное разрешение до 1920х1080, имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Низкая потребляемая мощность, различные соотношения сторон экрана. Оснащен HDMI видеовходом, AV – входом и аудиовыходом.
Питание осуществляется от сети 220 В (адаптер в комплекте), в комплекте также адаптеры для аккумуляторов серии LP – E6/NP – F970 (аккумуляторы приобретаются отдельно). Монитор комплектуется защитной блендой, кабелем miniHDMI, кабелем AV – input и крепежным адаптером с шаровой головкой.
Поддерживает функции:
- Focus Peaking (Monochrome) – фокус-ассистент
- Check Field
- Safe area
- Freeze Image
- Pixel-to-Pixel
- Underscan/Overscan
- Center Marker
- False Color
- Zooming
- Image Flip
- Ratio
- Color Temperature
Характеристики:
- экран ЖК, дюймов – 5.0, 108 х 64.8 мм
- тип матрицы – TFT
- разрешение – 800х480
- поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)
- яркость, кд/м² – 350
- контрастность – 500:1
- максимальное количество цветов, млн. – 16,7
- время отклика, мс – 5
- подсветка экрана – LED
- продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000
- соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, 1.85:1, 2.35:1
- углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)
- входные разъемы – 1хHDMI, 1хVideo RCA (кабель 1xTRRS 4pin mini jack 3,5 mm - 1xRCA)
- выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)
- форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц
720x576i и 720x576p / 50 Гц
1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц
1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц
- совместимый тип батарей – LP-E6/F-970
- параметры питания – сетевой адаптер АС 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А
- крепление – на нижнем торце монтажное отверстие с резьбой 1/4"
- размер монитора, мм – 134x92x16
- вес монитора, кг – 0,17
- материал корпуса – ABS
- рабочая влажность воздуха – 10%-90% (без конденсата)
- рабочая температура, град. – -10°C...+60