GreenBean HDPlay 504T HDMI 5" видеомонитор

Описание

GreenBean HDPlay 504T HDMI применяется для работы с DSLR, видеокамерами, операторским краном, в качестве электронного видоискателя или для воспроизведения записанного материала. Монитор используется как электронный видоискатель так и для воспроизведения записанного материала. Соотношение сторон экрана 16:9 (переключение в режим 4:3, 1.85:1, 2.35:1) имеет множество специальных функций, легкий и простой в использовании, HDPlay 504T HDMI просто идеален для мониторинга оператором видеосъмки в режиме реального времени.

Разрешение экрана 800х480, поддерживается входное разрешение до 1920х1080, имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Низкая потребляемая мощность, различные соотношения сторон экрана. Оснащен HDMI видеовходом, AV – входом и аудиовыходом.

Питание осуществляется от сети 220 В (адаптер в комплекте), в комплекте также адаптеры для аккумуляторов серии LP – E6/NP – F970 (аккумуляторы приобретаются отдельно). Монитор комплектуется защитной блендой, кабелем miniHDMI, кабелем AV – input и крепежным адаптером с шаровой головкой.

Поддерживает функции:

Focus Peaking (Monochrome) – фокус-ассистент

Check Field

Safe area

Freeze Image

Pixel-to-Pixel

Underscan/Overscan

Center Marker

False Color

Zooming

Image Flip

Ratio

Color Temperature

Характеристики:

экран ЖК, дюймов – 5.0, 108 х 64.8 мм

тип матрицы – TFT

разрешение – 800х480

поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)

яркость, кд/м² – 350

контрастность – 500:1

максимальное количество цветов, млн. – 16,7

время отклика, мс – 5

подсветка экрана – LED

продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000

соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, 1.85:1, 2.35:1

углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)

входные разъемы – 1хHDMI, 1хVideo RCA (кабель 1xTRRS 4pin mini jack 3,5 mm - 1xRCA)

выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)

форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

720x576i и 720x576p / 50 Гц

1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц