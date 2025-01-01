images
GreenBean HDPlay 504T HDMI 5" видеомонитор

GreenBean
Артикул: NVF-5685

GreenBean HDPlay 504T HDMI 5" – компактный, портативный монитор, с диагональю ЖК экрана 5 дюймов и разрешением 800х480. Входной сигнал до 1920х1080 имеет LED подсветку и HDMI вход.

Описание

GreenBean HDPlay 504T HDMI применяется для работы с DSLR, видеокамерами, операторским краном, в качестве электронного видоискателя или для воспроизведения записанного материала. Монитор используется как электронный видоискатель так и для воспроизведения записанного материала. Соотношение сторон экрана 16:9 (переключение в режим 4:3, 1.85:1, 2.35:1) имеет множество специальных функций, легкий и простой в использовании, HDPlay 504T HDMI просто идеален для мониторинга оператором видеосъмки в режиме реального времени.

Разрешение экрана 800х480, поддерживается входное разрешение до 1920х1080, имеет удобный интерфейс с возможностью быстрого доступа к основным параметрам. Низкая потребляемая мощность, различные соотношения сторон экрана. Оснащен HDMI видеовходом, AV – входом и аудиовыходом.

Питание осуществляется от сети 220 В (адаптер в комплекте), в комплекте также адаптеры для аккумуляторов серии LP – E6/NP – F970 (аккумуляторы приобретаются отдельно). Монитор комплектуется защитной блендой, кабелем miniHDMI, кабелем AV – input и крепежным адаптером с шаровой головкой.

Поддерживает функции:

  • Focus Peaking (Monochrome) – фокус-ассистент
  • Check Field
  • Safe area
  • Freeze Image
  • Pixel-to-Pixel
  • Underscan/Overscan
  • Center Marker
  • False Color
  • Zooming
  • Image Flip
  • Ratio
  • Color Temperature

Характеристики:

  • экран ЖК, дюймов – 5.0, 108 х 64.8 мм
  • тип матрицы – TFT
  • разрешение – 800х480
  • поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)
  • яркость, кд/м² – 350
  • контрастность – 500:1
  • максимальное количество цветов, млн. – 16,7
  • время отклика, мс – 5
  • подсветка экрана – LED
  • продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000
  • соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, 1.85:1, 2.35:1
  • углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)
  • входные разъемы – 1хHDMI, 1хVideo RCA (кабель 1xTRRS 4pin mini jack 3,5 mm - 1xRCA)
  • выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)
  • форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

                                                    720x576i и 720x576p / 50 Гц

                                                    1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

                                                    1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц

  • совместимый тип батарей – LP-E6/F-970
  • параметры питания – сетевой адаптер АС 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А
  • крепление – на нижнем торце монтажное отверстие с резьбой 1/4"
  • размер монитора, мм – 134x92x16
  • вес монитора, кг – 0,17
  • материал корпуса – ABS
  • рабочая влажность воздуха – 10%-90% (без конденсата)
  • рабочая температура, град. – -10°C...+60

Комплектация

  • Видеомонитор GreenBean HDPlay 504T HDMI 5".
  • miniHDMI – HDMI кабель.
  • AV кабель 1х RCA(f) и 1х TRS(f) – 1х TRRS(m) 3,5 мм (мини-джек).
  • Складная бленда.
  • Шаровый крепежный адаптер с винтом 1/4"  для установки в "башмак".
  • Сетевой адаптер.
  • Площадка для аккумулятора F – 970.
  • Площадка для аккумулятора LP – E6.

