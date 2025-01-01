images
SmallRig BSS2636C Zhiyun-Tech WEEBILL-S ручка для электронных стабилизаторов
SmallRig
Артикул: OLE-2190

Ручка предназначена для снижения усталости рук при съемке с помощью WEEBILL-S. Оснащена дополнительными резьбами 1/4"-20 и 3/8"-16 и ARRI 3/8"-16, креплением "холодный башмак" для размещения аксессуаров. Ручка оборудована винтом с накатанной головкой 1/4 "-20 и двумя установочными штифтами для соединения со стабилизатором. Встроенный шестигранный ключ. Позволяет снимать под разными углами, в том числе под высоким или низким углом. 

Характеристики:

  • Размеры 150 х 45 х 28 мм
  • Вес  235 г

