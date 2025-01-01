images
images
images
images
images
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS
SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

SmallRig
Артикул: OLE-2188

Быстросъемная площадка (штативная плщадка) с креплением Arca-Swiss для установки камер на электронный стабилизатор DJI RS 3 Mini. Совместима с большинством камер. Возможен быстрый переход  от вертикальной к горизонтальной съемки. Две кнопкки блокировки для исключения случайного падения камеры.

Описание

SmallRig 4195 DJI RS 3 Mini быстросъемная площадка с креплением Arca-Swiss для стабилизатора DJI RS

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера