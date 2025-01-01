images
images
images
images
images
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

SmallRig
Артикул: OLE-2012

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

 В комплект входят две боковые и верхняя ручка для комфортной съемки с рук. Четыре крепления «холодный башмак» и отверстия с резьбой ¼” для крепления дополнительного оборудования и аксессуаров. Комплект совместим с мобильными телефонами с шириной корпуса от 57 мм до 90 мм (с чехлом или без него). Применяется для видеоблогов и прямых трансляций.

Описание

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Постановка света при съемке застольных сцен
Постановка света при съемке застольных сцен
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера