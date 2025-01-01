images
images
SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro
SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig
Артикул: OLE-2008

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

Площадка крепления объектива предназначена для установки дополнительных объективов с резьбой М17. Используется для замены штатной задней панели клетки SmallRig 4075. Площадка совместима только с клеткой SmallRig 4075.

Описание

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера