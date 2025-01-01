SmallRig 4079 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro Max

Временно нет в наличии

Площадка крепления объектива предназначена для установки дополнительных объективов с резьбой М17. Используется для замены штатной задней панели клетки SmallRig 4077. Площадка совместима только с клеткой SmallRig 4077.

