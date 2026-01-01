Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 3950 Sling Handgrip for DJI RS Series ручка для электронных стабилизаторов.
Ручка для электронных стабилизаторов SmallRig Sling Handgrip for DJI RS Series.
Основные особенности:
1. Совместимость с большим количеством аксессуаров.
2. Быстрая установка и разборка.
3. Снижает нагрузку на руки при съемке со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro.
4. Надежное крепление.
5. Модульная конструкция: совместимость с беспроводным контролером SmallRig 3920.
SmallRig 3950 – дополнительная ручка для электронных стабилизаторов DJI RS 2, RSC 2, RS 3 и RS 3 Pro. Она уменьшает нагрузку на руки и снижает утомляемость оператора при длительной съемке. Соединение ARRI Rosette обеспечивает возможность поворота ручки на 360 градусов для выбора оптимального положения в зависимости от съемочной ситуации.
Отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак» служат для установки дополнительных аксессуаров. Например, держателя монитора SmallRig 2903 или 2905, крепления для смартфона или SmallRig 2070 Magic Arm.
Ручка совместима с беспроводным контролером SmallRig 3920. Он позволит повысить плавность и точность позиционирования камеры, и эффективность съемки. Дополнительно уменьшить нагрузку можно с помощью плечевого ремня SmallRig KPAC2466 (продается отдельно).
Совместимые стабилизаторы:
DJI RS 2, DJI RS C 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro.
Обратите внимание, Это ВАЖНО:
Максимальный удерживаемый на ручке вес не более 8 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter