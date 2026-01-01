SmallRig 3950 Sling Handgrip for DJI RS Series ручка для электронных стабилизаторов
Артикул: MTG-1983

SmallRig 3950 Sling Handgrip for DJI RS Series ручка для электронных стабилизаторов. 

Описание

Основные особенности:
1. Совместимость с большим количеством аксессуаров.
2. Быстрая установка и разборка.
3. Снижает нагрузку на руки при съемке со стабилизаторами DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro.
4. Надежное крепление.
5. Модульная конструкция: совместимость с беспроводным контролером SmallRig 3920.

SmallRig 3950 – дополнительная ручка для электронных стабилизаторов DJI RS 2, RSC 2, RS 3 и RS 3 Pro. Она уменьшает нагрузку на руки и снижает утомляемость оператора при длительной съемке. Соединение ARRI Rosette обеспечивает возможность поворота ручки на 360 градусов для выбора оптимального положения в зависимости от съемочной ситуации.
Отверстия с резьбой ¼”, ARRI ⅜” и разъем «холодный башмак» служат для установки дополнительных аксессуаров. Например, держателя монитора SmallRig 2903 или 2905, крепления для смартфона или SmallRig 2070 Magic Arm.
Ручка совместима с беспроводным контролером SmallRig 3920. Он позволит повысить плавность и точность позиционирования камеры, и эффективность съемки. Дополнительно уменьшить нагрузку можно с помощью плечевого ремня SmallRig KPAC2466 (продается отдельно).

Совместимые стабилизаторы:                                  
DJI RS 2, DJI RS C 2, DJI RS 3, DJI RS 3 Pro.

Обратите внимание, Это ВАЖНО:
Максимальный удерживаемый на ручке вес не более 8 кг.

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав / Силикон
  • Длина товарной упаковки, см - 21
  • Высота товарной упаковки, см - 13
  • Ширина товарной упаковки, см - 8
  • Совместимое оборудование - Стабилизаторы DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro

