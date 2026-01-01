SmallRig 3770 Lightweight ARRI Dovetail Platel 8" штативная площадка. 

Описание

Основные особенности:

1. 8-дюймовая быстросъемная штативная площадка ARRI dovetail.

2. Облегченная конструкция.

3. Несколько отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’.

4. Ограничители конце для предотвращения случайного снятия камеры.



8-дюймовая быстросъемная штативная площадка SmallRig 3770 предназначена для установки на базовые площадки с креплением ARRI dovetail, например SmallRig 3067, 1642 и другие. Несколько сквозных отверстий с резьбой ¼’’и ⅜’’ позволяют закрепить площадку на штативных видеоголовках, «cheese plate» и другом оборудовании. Ограничители с двух концов площадки предотвращают случайное снятия камеры.