SmallRig 3357 Universal LWS Baseplate базовая площадка с креплением для направляющих

Артикул: OLE-2204

Базовая площадка позволяет закрепить две 15мм направляющие для установки поддержки объектива, фоллоу-фокуса, компендиума и другого навесного оборудования. Совместима с основными цифровыми системными фотокамерами. Оснащена несколькими резьбовыми отверстиями для монтажа быстросъемных штативных площадок различных размеров для установки на штативы различный моделей. В комплекте шестигранный ключ.