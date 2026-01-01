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SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70
SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70
SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70
SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70
SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70
SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70

SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70

SmallRig
Артикул: OLE-2200

Нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70. Оснащена несколькими резьбовыми соединениями 1/4 "-20 и 3/8" -16, для установки различных быстросъемных площадок. Крепится к нижней части камеры с помощью двух монтажных винтов 1/4 "-20 дюймов. В комплект входит плоская отвертка для затягивания винтов камеры, которая хранится в основании пластины.

Описание

SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70

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