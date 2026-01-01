SmallRig 3189 Bottom Plate нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70

Артикул: OLE-2200

Нижняя площадка для цифровой кинокамеры Canon C70. Оснащена несколькими резьбовыми соединениями 1/4 "-20 и 3/8" -16, для установки различных быстросъемных площадок. Крепится к нижней части камеры с помощью двух монтажных винтов 1/4 "-20 дюймов. В комплект входит плоская отвертка для затягивания винтов камеры, которая хранится в основании пластины.