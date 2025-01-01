SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6

Артикул: OLE-2199

Верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6. Несколько резьбовых отверстий 1/4 "-20 и два отверстия ARRI 3/8" -16 используются для установки дополнительных аксессуаров. В комплекте четыре винта 1/4 ”-20, с помощью которых площадка крепится к камере, и шестигранный ключ. Площадка совместима с оригинальной ручкой, кабельным зажимом и ручкой фокуса., сбоку оснащена резьба для установки дополнительной ручки.