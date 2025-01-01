images
SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6
SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6
SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6
SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6
SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6

SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6

SmallRig
Артикул: OLE-2199

Верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6. Несколько резьбовых отверстий 1/4 "-20 и два отверстия ARRI 3/8" -16 используются для установки дополнительных аксессуаров. В комплекте четыре винта 1/4 ”-20, с помощью которых площадка крепится к камере, и шестигранный ключ. Площадка совместима с оригинальной ручкой, кабельным зажимом и ручкой фокуса., сбоку оснащена резьба для установки дополнительной ручки.

Описание

SmallRig 3186 верхняя площадка для цифровой кинокамеры Sony FX6

Комплектация

  • верхняя пластина
  • 4 винта 1/4 "-20
  • шестигранный ключ

