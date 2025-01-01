images
SmallRig 3045 поворотный держатель монитора для цифровой кинокамеры RED KOMODO
SmallRig
Артикул: OLE-2234

Держатель с установочными штифтами для монтажа монитора на кинокамеру RED KOMODO с возможностью регулировки угла наклона и поворота монитора. Держатель с одной стороны оснащен площадкой для крепления к камере двумя винтами 1/4 "-20, а с другой  - стандартный 1/4" . В комплект входят 2 шестигранных ключа. Совместим с мониторами 5 и 7 дюймов. Максимальная нагрузка 1,5 кг.

Описание

СОвместимость:

  • SmallRig RED KOMODO отсек для камеры 3046
  • Серия SmallHD FOCUS
  • Серия SmallHD FOCUS OLED
  • Серия SmallHD UltraBright
  • SmallHD серии 500 и 700
  • Серия Atomos Ninja
  • Атомос Сёгун Пламя
  • Blackmagic Video Assist 5 "
  • Blackmagic Video Assist 4K 7 дюймов
  • Другие аксессуары с резьбой 1/4 "-20 дюймов, вес которых не превышает 1,5 кг.

Характеристики:

  • Размеры 85 х 46,2 х 17 мм
  • Вес 62 гр.

Ваша корзина

