SmallRig 3045 поворотный держатель монитора для цифровой кинокамеры RED KOMODO

Артикул: OLE-2234

Держатель с установочными штифтами для монтажа монитора на кинокамеру RED KOMODO с возможностью регулировки угла наклона и поворота монитора. Держатель с одной стороны оснащен площадкой для крепления к камере двумя винтами 1/4 "-20, а с другой - стандартный 1/4" . В комплект входят 2 шестигранных ключа. Совместим с мониторами 5 и 7 дюймов. Максимальная нагрузка 1,5 кг.