SmallRig 2906B поворотный держатель монитора Swivel / Tilt Adjustable Monitor Mount with NATO Clamp

Держатель с установочными штифтами и креплением NATO для монтажа монитора на камеру с возможностью регулировки угла наклона и поворота монитора. Держатель с одной стороны оснащен креплением NATO с установочными штифтами, а с другой - стандартный 1/4" . В комплект входит шестигранный ключ. Совместим с мониторами 5 и 7 дюймов.
Характеристики:
Wansen
Работай с цветом без бликов