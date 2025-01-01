SmallRig 2906B поворотный держатель монитора Swivel / Tilt Adjustable Monitor Mount with NATO Clamp

Артикул: OLE-2233

Держатель с установочными штифтами и креплением NATO для монтажа монитора на камеру с возможностью регулировки угла наклона и поворота монитора. Держатель с одной стороны оснащен креплением NATO с установочными штифтами, а с другой - стандартный 1/4" . В комплект входит шестигранный ключ. Совместим с мониторами 5 и 7 дюймов.