SmallRig 2906B поворотный держатель монитора Swivel / Tilt Adjustable Monitor Mount with NATO Clamp
SmallRig
Артикул: OLE-2233

Держатель с установочными штифтами и креплением NATO для монтажа монитора на камеру с возможностью регулировки угла наклона и поворота монитора. Держатель с одной стороны оснащен креплением NATO с установочными штифтами, а с другой  - стандартный 1/4" . В комплект входит шестигранный ключ. Совместим с мониторами 5 и 7 дюймов. 

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 2,3 кг при угле в 30 градусов наклона, 2,5 кг при угле в 45 градусов наклона, 4,5 кг - при угле 90 градусов.
  • Размеры 53,8 х 5,6 х 36 мм
  • Вес 85 гр.



