SmallRig 2247 Lens Mount Adapter Support for BMPCC 4K поддержка для адаптера объектива

Артикул: OLE-2191

Поддержка адаптера объектива предназначена для установки на клетки SmallRig 2203В, CVB2254В и CVB2255В при использовании камер Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K. Уменьшает нагрузку тяжёлых объективов на байонет камеры, тем самым предотвращая потерю сигнала между объективом и камерой. Поддержка крепится к клетке двумя винтами M4 и фиксирует адаптер объектива винтом 1/4".