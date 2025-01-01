SmallRig 2247 Lens Mount Adapter Support for BMPCC 4K поддержка для адаптера объектива

images
Артикул: OLE-2191

Поддержка адаптера объектива  предназначена для установки на клетки SmallRig 2203В, CVB2254В и CVB2255В при использовании камер Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K. Уменьшает нагрузку тяжёлых объективов на байонет камеры, тем самым предотвращая потерю сигнала между объективом и камерой. Поддержка крепится к клетке двумя винтами M4 и фиксирует адаптер объектива винтом 1/4". 

Поддержка SmallRig 2247 НЕсовместима с камерой BMPCC 6K.

Совместимые адаптеры объектива:

  • Metabones Canon EF Lens to Micro Four Thirds T Smart Adapter (MB_EF-m43-BT2)
  • Metabones Canon EF Lens to Micro Four Thirds T Speed Booster XL 0.64x (MB_SPEF-m43-BT3)
  • Metabones Canon EF Lens to Micro Four Thirds T CINE Speed Booster ULTRA 0.71x (MB_SPEF-m43-BT5)
  • Metabones Canon EF Lens to BMPCC4K T Speed Booster® ULTRA 0.71x (MB_SPEF-m43-BT8)
  • Metabones Canon EF Lens to BMPCC4K T CINE Speed Booster® XL 0.64x (MB_SPEF-m43-BTB)
  • Metabones Canon EF Lens to BMPCC4K T CINE Speed Booster® ULTRA 0.71x (MB_SPEF-m43-BTA)
  • Viltrox EF-M2 Auto Focus Mount Adapter 0.71X

