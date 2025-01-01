SmallRig 2247 Lens Mount Adapter Support for BMPCC 4K поддержка для адаптера объектива

Москва
Поддержка адаптера объектива предназначена для установки на клетки SmallRig 2203В, CVB2254В и CVB2255В при использовании камер Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K. Уменьшает нагрузку тяжёлых объективов на байонет камеры, тем самым предотвращая потерю сигнала между объективом и камерой. Поддержка крепится к клетке двумя винтами M4 и фиксирует адаптер объектива винтом 1/4".
Поддержка SmallRig 2247 НЕсовместима с камерой BMPCC 6K.
Совместимые адаптеры объектива:
