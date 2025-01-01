images
images
images
images
images
SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора
SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора
SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора
SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора
SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора

SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора

SmallRig
Артикул: OLE-2036

SmallRig 2113 EVF Mount with NATO Rail кронштейн поворотный для монитора

Поворотный кронштейн для установки EVF или монитора поворачивается на 360 градусов. Быстроразъемная конструкция оборудована креплениями NATO. Максимальная нагрузка 1,5 кг.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 1,5 кг
  • Размеры 110x67x47 мм
  • Вес 128 г

Комплектация

  • опора EVF с направляющей NATO 2113
  • 2 x винт 1/4 ”
  • винт M5
  • шестигранный ключ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера