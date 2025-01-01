SmallRig 1463 ARRI Standard Dovetail (12") штативная площадка

Артикул: OLE-2193

12-дюймовая штативная площадка с рельсами для установки платформ типа ARRI Bridge Plate. Два фиксатора на каждом конце площадки препятствуют случайному отсоединению камеры. Может быть установлена на любой штативной головке с помощью винтов 1/4” или 3/8”, отверстия расположены вдоль всей площадки. Совместима с видеоголовками O'Connor 2060, O'Connor 2575, O'Connor 120EX, Sachtler Cine 30.