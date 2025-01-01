images
Phottix (75464) TA-255C пятисекционный карбоновый штатив с держателем и шаровой головкой BH-S II

Phottix (75464) TA-255C пятисекционный карбоновый штатив с держателем и шаровой головкой BH-S II

Phottix
Артикул: OLE-0930

Phottix (89022) Strato TTL – пятисекционный карбоновый штатив предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 10 кг. Удобная и надежная система крепления секций позволяет быстро сложить/разложить штатив. Шаровая голова BH-S II оснащена пузырьковым уровнем для точного позиционирования камеры. Штатив поставляется в удобной сумке для транспортировки и хранения.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 166
  • размер в сложенном состоянии, см – 40
  • вес, кг – 1,47
  • максимальная нагрузка, кг – 10

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера