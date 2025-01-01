Phottix (75464) TA-255C пятисекционный карбоновый штатив с держателем и шаровой головкой BH-S II

Артикул: OLE-0930

Phottix (89022) Strato TTL – пятисекционный карбоновый штатив предназначен для работы с фото- и видеокамерами весом до 10 кг. Удобная и надежная система крепления секций позволяет быстро сложить/разложить штатив. Шаровая голова BH-S II оснащена пузырьковым уровнем для точного позиционирования камеры. Штатив поставляется в удобной сумке для транспортировки и хранения.