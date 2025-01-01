images
Manfrotto 22SCK3 шипы с опорой для штатива 22,5 мм

Manfrotto 22SCK3 шипы с опорой для штатива 22,5 мм

Manfrotto
Артикул: NVF-5583

Manfrotto 22SCK3 шипы с опорой для штатива 22,5 мм – резезиновые опоры с выдвижными шипами из нержавеющей стали. Увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью, что дает большую стабильность штативу или моноподу. Устанавливаются на ножки диаметром 22,5 мм. Диаметр опоры 50 мм. Комплект 3 шт.

Описание

Manfrotto 22SCK3 шипы с опорой для штатива 22,5 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
1 мая
1 мая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера