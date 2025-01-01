Артикул: NVF-5583

Manfrotto 22SCK3 шипы с опорой для штатива 22,5 мм – резезиновые опоры с выдвижными шипами из нержавеющей стали. Увеличивают площадь соприкосновения с поверхностью, что дает большую стабильность штативу или моноподу. Устанавливаются на ножки диаметром 22,5 мм. Диаметр опоры 50 мм. Комплект 3 шт.