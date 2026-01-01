images
Phottix 17360 S6 растяжимый спиральный кабель Sony

Phottix 17360 S6 растяжимый спиральный кабель Sony

Phottix
Артикул: NVF-754

Phottix S6 – кабель, совместим с техникой систем Sony, Minolta. Совместимость:

  • Sony A100/ A200/ A300/ A350/ A700/ A900
  • Minolta Dynax 7D/ 5D/ Dynax 9/ 7/ 5/ 4/ 3 Dynax 807 si/ 800si/ 700si/ 600si/ 505si

Описание

Phottix 17360 S6 растяжимый спиральный кабель Sony

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Семей Томацу
Семей Томацу
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Работа с Lens Distortion. On-set
Работа с Lens Distortion. On-set
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера