Fujimi FJ-TLN3 TTL синхрокабель для Nikon 50 см

Fujimi
Артикул: NVF-3034

Fujimi FJ-TLN3 TTL – TTL-кабель дистанционного управления с колодкой для вспышек Nikon.

Позволяет производить съемку с вынесенной вспышкой, используя управление вспышкой типа TTL/i-TTL. Длина гибкой части 50 см. Максимальная длина 3 метра. Имеется гнездо для штатива на колодке. Модель может поддерживать TTL-экспозицию и вспомогательные лампы фокусировки.

