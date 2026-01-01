images
Phottix TR-90 C8 (18350) пульт дистанционного управления для Canon (TC-80 N3)

Phottix
Артикул: NVF-5171

Phottix TR-90 C8 – универсальный проводной пульт дистанционного управления для зеркальных фотокамер Canon EOS 1D Mark II/1D Mark II N/1Ds Mark II/1D Mark III/1Ds Mark III/10D/20D/30D/40D/50D/5D/1D/1Ds/. Имеет функции: таймер автоспуска, интервальный таймер, таймер длительной экспозиции, счетчик кадров.

Описание

Характеристики:

  • время экспозиции и интервал, с – 0 до 99:59:59 с интервалом 1
  • количество кадров – от 1 до 399
  • питание – 2xAAA
  • размер, мм – 155x40x18
  • вес, г – 105
  • длина кабеля, см – 85

