Kingma EN-EL15 - D-TAP адаптер питания
KingMa
Артикул: MTG-3877

Kingma EN-EL15 - D-TAP адаптер питания. Адаптер питания («каплер») Kingma DP-ENEL15 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount).

Описание

Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики:

  • Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
  • Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
  • Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)

Совместимость

  • Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
