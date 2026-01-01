Kingma DR-W126 + EU plug система питания
Артикул: MTG-3856

Kingma DR-W126 + EU plug система питания. Адаптер питания («каплер») Kingma DR-W126 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо штатного аккумулятора Fujifilm NP-W126 или NP-W126S. Затем он подключается к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»).

Описание

В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.

Порядок подключения:

  1. установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
  2. закройте дверцу отсека
  3. включите адаптер в сеть
  4. включите камеру

Характеристики каплера

  • Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
  • Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
  • Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Характеристики сетевого адаптера

  • Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А
  • Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А
  • Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м

Совместимость

  • Fujifilm X100F, X100V
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
