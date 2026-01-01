Kingma DR-W126 + EU plug система питания

Описание

В комплекте идет сетевой адаптер Kingma, каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Сетевой адаптер экранирован от излучения электромагнитных волн и обладает всеми необходимыми механизмами защиты: от короткого замыкания, повышенного напряжения, повышенной силы тока. Он имеет сертификацию CE, FCC, RoHS и полностью безопасен для использования.

Порядок подключения:

установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь закройте дверцу отсека включите адаптер в сеть включите камеру

Характеристики каплера

Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Характеристики сетевого адаптера

Входной ток: переменный, 100-240 В, 1 А

Выходной ток: постоянный, 8.4 В 3 А

Длина кабеля вместе с корпусом адаптера: 2.4 м

Совместимость