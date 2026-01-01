images
images
images
images
images
images
PULUZ PU3148 Turnable Display Stand вращающийся стенд 45 см с пультом управления и розеткой
PULUZ
Артикул: OLE-4762

Универсальный белый поворотный стенд с розеткой на столешнице диаметром 45 см подходит для предметной фото- и видеосъемки и презентации товаров в витринах. Питание от сети 220В. Управление через пультом ДУ. Поддерживается непрерывное вращение по/против часовой стрелки и остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки. Скорость непрерывного вращения регулируется от 22 до 45 секунд за полный оборот. Максимальная нагрузка 100 кг

Описание

Важной особенностью этой модели является специальная розетка, расположенная на поверхности стола. Она позволяет использовать электроприборы во включённом состоянии даже при вращении устройства. Благодаря этому кабель не будет запутываться вокруг стола во время движения.

Характеристики:

  • Скорость вращения: непрерывное вращение - 1 оборот за 22-45 секунд; остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки.
  • Диаметр столешницы: 45 см
  • Диаметр основания: 45 см
  • Высота 6 см
  • Материалы корпуса: АБС пластик
  • Максимальная нагрузка: 100 кг
  • Питание: 100-240В 50/60Гц
  • Уровень шума: 40-50 дБ
  • Цвет: белый

Комплектация

  • стенд
  • пульт ДУ
  • сетевой адаптер

