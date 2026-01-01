PULUZ PU3147EU вращающийся стенд для съемки 45 см
PULUZ
Артикул: OLE-4761

Универсальный черный поворотный стенд со столешницей диаметром 45 см подходит для предметной фото- и видеосъемки и презентации товаров в витринах. Питание от сети 220В. Управление через пультом ДУ. Поддерживается непрерывное вращение по/против часовой стрелки и остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки. Скорость непрерывного вращения регулируется от 22 до 45 секунд за полный оборот. Максимальная нагрузка 100 кг

Характеристики:

  • Скорость вращения: непрерывное вращение - 1 оборот за 22-45 секунд; остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки.
  • Диаметр столешницы: 45 см
  • Диаметр основания: 45 см
  • Высота 6 см
  • Материалы корпуса: АБС пластик
  • Максимальная нагрузка: 100 кг
  • Питание: 110-250В 50/60Гц
  • Уровень шума: 40-50 дБ
  • Цвет: черный

Комплектация

  • стенд
  • пульт ДУ
  • сетевой адаптер

