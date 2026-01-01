PULUZ PU3146 Turnable Display Stand вращающийся стенд для съемки с пультом управления 45 см белый
PULUZ
Артикул: OLE-4760

Универсальный белый поворотный стенд со столешницей диаметром 45 см подходит для предметной фото- и видеосъемки и презентации товаров в витринах. Питание от сети 220В. Управление через пультом ДУ. Поддерживается непрерывное вращение по/против часовой стрелки и остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки. Скорость непрерывного вращения регулируется от 22 до 45 секунд за полный оборот. Максимальная нагрузка 100 кг

Описание

Характеристики:

  • Скорость вращения: непрерывное вращение - 1 оборот за 22-45 секунд; остановки с поворотом на 45°, 90° или 180° по нажатию кнопки.
  • Диаметр столешницы: 45 см
  • Диаметр основания: 45 см
  • Высота 6 см
  • Материалы корпуса: АБС пластик
  • Максимальная нагрузка: 100 кг
  • Питание: 100-240В 50/60Гц
  • Уровень шума: 40-50 дБ
  • Цвет: белый

Комплектация

  • стенд
  • пульт ДУ
  • сетевой адаптер

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера